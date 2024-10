Lotito sicuro: "Juve-Lazio? Non firmo per il pareggio" - JuveNews.eu

Intervenuto a margine di una lezione sul diritto sportivo il presidente della Lazio Lotito ha parlato della sfida in programma contro la Juve

Intervenuto a margine di una lezione sul diritto sportivo all’Università Luiss il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato della sfida in programma tra Lazio e Juve: “Devo valorizzare la Lazio, non pensare a una società all’estero. Faccio il presidente con passione, gli interessi economici li coltivo in altre attività. Non faccio pronostici per Juve-Lazio, ma non firmo per il pareggio. Accolgo ciò che la squadra è in grado di raccogliere sul campo. I trofei, come gli obiettivi, si centrano e non si annunciano, vale anche per l’Europa League“.

Juve-Lazio, le parole di Lotito

Il presidente biancoceleste ha poi parlato di Mason Greenwood: “Non è assolutamente un rimpianto, uno che non accetta di venire alla Lazio non può essere un rimpianto. Sta bene al Marsiglia, ha fatto una scelta e va bene così. Non accettiamo mercenari, vogliamo solo chi sceglie la Lazio. I mercenari ci sono bastati”. L’attaccante inglese nel corso dell’estate è stato seguito a lungo sia dalla Juve che dalla Lazio ma alla fine è stato acquistato dal Marsiglia di De Zerbi. Lotito non sembra però rimpiangere come sono andate le cose, anche perchè l’acquisto di Dia è stato fin qui un ottimo colpo, come dimostrato dai numeri del bomber senegalese in campionato.