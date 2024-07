Calciomercato Juve, prima offerta della Lazio per Greenwood

La Lazio si starebbe muovendo con più convinzione della Juventus per prendere Mason Greenwood in questa sessione di calciomercato estivo

Se la Juventus avrebbe messo, almeno per il momento, un po’ fuori orbita Mason Greenwood del Manchester United, così non è per la Lazio. Sia il club bianconero che quello biancoceleste stanno risultando molto attivi sul calciomercato sin dalle prime battute di giugno. La differenza è che i piani della Juventus non avrebbero come priorità l’acquisto di un nuovo attaccante esterno, non fino a che non si sarà stabilito un futuro per quelli già presenti in rosa.

L’offerta della Lazio per Greenwood

Diverso invece il discorso della Lazio che ha perso un elemento importante in rosa come Felipe Anderson. Il club biancoceleste si è già coperta con Tijani Noslin e Loum Tchaouna, ma potrebbe non bastare. Oltre a essere vicina a chiudere per Cristobal Munoz, che si dovrebbe aggregare alla Primavera, il vero colpo da novanta che vorrebbe assestare è quello per Greenwood. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio è pronta a battere la concorrenza di Juventus e delle altre società interessate e avrebbe presentato un offerta da 20 milioni di euro più il 50% di proventi dalla futura cessione. C’è ancora parecchia distanza dalla richiesta del Manchester United che per l’attaccante inglese ha richiesto 40 milioni di euro.