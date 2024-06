Lega Serie A, gli auguri all’ex Juventus Aldo Serena: la nota

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota su Aldo Serena, in occasione del suo compleanno.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota su Aldo Serena, ex Juve, in occasione del compleanno. Ecco il comunicato: “GLI EVENTI DI OGGI Martedì 25 giugno Uefa Euro 2024, fase a gironi, Berlino, Gruppo D, ore 18.00 Olanda-Austria Uefa Euro 2024, fase a gironi, Dortmund, Gruppo D, ore 18.00 Francia-Polonia Uefa Euro 2024, fase a gironi, Colonia, Gruppo C, ore 21.00 Inghilterra-Slovenia Uefa Euro 2024, fase a gironi, Monaco, Gruppo C, ore 21.00 Danimarca-Serbia DA NON PERDERE SU RADIO TV SERIE A CON RDS (per ascoltare clicca qui) RIFLETTORI ACCESI, ORE 21.00-24.00 Il riassunto della giornata attraverso le interviste e le opinioni. Gli aggiornamenti in diretta e l’interazione con il pubblico. TANTI AUGURI! 1960: buon compleanno Aldo Serena che compie 64 anni. L`ex attaccante di Inter, Milan, Torino e Juventus in Serie A ha segnato 94 gol in 275 partite vincendo una Coppa Italia, 4 Scudetti, 2 Supercoppe italiane, una Coppa Uefa e una Coppa Intercontinentale. 2004: buon compleanno Saba Goglichidze (Empoli), 20 anni 2005: buon compleanno Alberto Manzoni (Atalanta), 19 anni 2006: buon compleanno Leonardo Mendicino (Atalanta), 18 anni”.