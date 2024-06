Mercato, stallo Zirkzee: Juve e Milan “bloccati” dalle commissioni

Il futuro di Joshua Zirkzee continua a tenere banco sul calciomercato: ne la Juventus, ne il Milan starebbero facendo passi in avanti per lui

Joshua Zirkzee rischierebbe di diventare uno dei profili più chiacchierati delle prossime settimane di calciomercato. L’attaccante del Bologna farebbe gola a Juventus, Milan e Manchester United, ma nessuna delle tre risulterebbe per il Corriere dello Sport vicina a sferrare il colpo decisivo sulla trattativa per lui.

Juventus e Milan frenano sulle richieste dell’agente

Dei tre club maggiormente interessati a Zirkzee, la Juventus apparirebbe quella leggermente più indietro. Il club bianconero non intenderebbe pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Men che meno pagare i quasi 15 milioni di commissioni richiesti dall’agente. La Juve preferirebbe la via del dialogo con il Bologna, magari con l’inserimento di alcune contropartite. Inoltre, le maggiori attenzioni e spese sarebbero incentrate su altre zone del campo. A differenza della Juventus, il Milan intenderebbe versare i soldi della clausola, ma anch’egli sembrerebbe estremamente poco propenso ad accontentare il procuratore. Infine, per il Manchester United nulla di tutto ciò che è stato citato sarebbe un problema, ma in questo caso sarebbe Zirkzee poco affascinato dall’idea di cambiare campionato e di una stagione senza Champions League.