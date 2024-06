Lega Serie A, tutti gli appuntamenti e le ricorrenze odierne

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sugli appuntamenti calcistici previsti per oggi.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Nazionale. Ecco il comunicato: “Assemblea della Lega Nazionale Professionisti della Serie A, ore 19.15 Uefa Euro 2024, fase a gironi, Düsseldorf, Gruppo B, ore 21.00 Albania-Spagna Uefa Euro 2024, fase a gironi, Lipsia, Gruppo B, ore 21.00 Croazia-Italia DA NON PERDERE SU RADIO TV SERIE A CON RDS (per ascoltare clicca qui) SPECIALE SERIE A, ORE 10.00-12.00: con Giorgia Rossi, Marco Cattaneo e Giusy Meloni. Le opinioni più̀ importanti; i protagonisti e il mondo dello spettacolo: per due ore si parla di calcio all’insegna della passione. In diretta il pensiero di Alino Diamanti: un sinistro fantastico in carriera e le parole schiette di un personaggio autentico del nostro calcio. TANTI AUGURI! 1998: buon compleanno Federico Gatti (Juventus), 26 anni 2000: buon compleanno Nehuén Pérez (Udinese), 24 anni”.