Lega Serie A, il ricordo di Valentino Mazzola

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul ricordo di Valentino Mazzola, leggenda del Grande Torino.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul campionato. Ecco il comunicato: “1958: buon compleanno Gian Piero Gasperini. L`attuale allenatore dell`Atalanta compie 67 anni 1960: buon compleanno Delio Rossi. Spegne 65 candeline l’ex allenatore di Salernitana, Lecce, Atalanta, Lazio (una Coppa Italia), Palermo, Fiorentina, Bologna e Sampdoria in serie A. 1963: buon compleanno José Mourinho. L`ex allenatore di Inter e Roma, 172 panchine totali in Serie A, compie oggi 62 anni. Il suo palmares ‘italiano’ comprende due Scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League e una Conference League. 2005: buon compleanno Aaron Ciammaglichella (Torino), 20 anni 1993: buon compleanno Florian Thauvin (Udinese), 32 anni 2000: buon compleanno Nuno Tavares (Lazio), 25 anni”.

Il ricordo di Valentino Mazzola

“ACCADDE OGGI 1919: nasceva Valentino Mazzola, padre di Sandro e Ferruccio, che militò in serie A con le maglie di Venezia e Torino (in totale 256 presenze e 30 reti sommando le due casacche), fino al giorno della sua scomparsa, avvenuta il 4 maggio 1949 nella tragedia di Superga. Mazzola è stato 5 volte campione d’Italia con il grande Torino, 2 volte vincitore della Coppa Italia (1 con il Venezia e 1 con il Torino), capocannoniere della serie A nel 1946/47 con 29 gol, capocannoniere della coppa Italia 1942/43 con 5 marcature. In Nazionale 12 presenze e 4 reti”. Intanto ecco il report sulla vittoria della Juve Next Gen<<<