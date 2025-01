Juventus Next Gen, ennesima vittoria: 2-0 contro il Trapani

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando della vittoria contro il Trapani.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il report della partita: “L’avvio di gara vede un Trapani propositivo, ma ben contenuto dalla retroguardia bianconera. Diverso rispetto a quello dei siciliani, invece, l’approccio al match dei bianconeri che, con pazienza, lasciano il pallone agli ospiti in attesa di trovare i primi spazi. Spazi che la Next Gen trova al 7′ con l’affondo sulla sinistra di Cudrig che entra in area di rigore, sterza e viene atterrato: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Guerra che è glaciale dagli undici metri e spiazza con un diagonale perfetto Seculin sbloccando la gara, 1-0.

Avanti di una rete la squadra di Massimo Brambilla inizia a imporre con insistenza il proprio gioco. Al 13′ i bianconeri sono ancora pericolosi dalle parti della porta del Trapani con Afena-Gyan che salta più in alto di tutti e con i tempi giusti sul cross di Macca, ma la sfera termina di poco a lato. Pochi giri di orologio più tardi, poi, è Macca che ci prova di prima sulla splendida assistenza di Cudrig – uno dei migliori in campo in questo avvio –, ma il suo tentativo non trova lo specchio per poco. Il Trapani è in difficoltà, non riesce praticamente più a uscire dalla proprio metà campo e la Juventus prova ad approfittarne cercando il raddoppio.

Al minuto 25 a rendersi pericoloso è Guerra con una conclusione da oltre venti metri che, però, viene deviata non creando problemi a Seculin. Anche con il passare dei minuti la reazione dei siciliani non arriva e i nostri ragazzi continuano a gestire con ordine e grande tranquillità la fase di non possesso, senza correre, di fatto, alcun rischio. Eccezione fatta per una bella transizione bianconera al 41′ con Afena-Gyan protagonista e per una mischia in area di rigore Next Gen con Anatriello in agguato dalle parti di Daffara al minuto 43, si arriva al duplice fischio con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-0″.

La ripresa

“Come nel primo parziale, anche nel secondo è il Trapani a partire forte, ma questa volta anche con incisività. I siciliani si rendono pericolosi con un potente mancino di Sabatino da fuori area costringendo Daffara, con un sicuro intervento, a rifugiarsi in corner. I bianconeri tornano a prendere le misure agli avversari e la loro risposta alla minaccia sventata, come spesso capita, passa dai piedi di Afena-Gyan, ma anche in questo caso – come nel primo tempo – l’attaccante originario del Ghana non riesce a inquadrare la porta. Pochi istanti dopo ci prova anche Turicchia che centra lo specchio della porta, ma trova l’attenta risposta di Seculin.

La gara, ora, è vivace e i ribaltamenti di fronte sono continui. All’ora di gioco torna a spaventare Daffara la squadra di Ezio Capuano con uno dei subentrati dalla panchina: Daka. Il destro del numero 7 è secco ed esce di un soffio alla destra della nostra porta. Anche Massimo Brambilla, allora, per affrontare l’ultima mezz’ora di gara con le giuste energie fisiche e mentali, mette mano alla panchina inserendo il neo bianconero Pietrelli, al suo esordio in maglia Next Gen. Siamo al 69′ e una manciata di minuti più tardi Silvestri si ritrova il pallone sul destro nell’area di rigore bianconera e con il destro sfiora l’incrocio dei pali.

Servirebbe una reazione da parte dei nostri o eventualmente un episodio per invertire un po’ la tendenza di questo match e l’episodio arriva proprio nel momento di massimo sforzo per il Trapani: Celiento va al duello aereo con Guerra all’altezza del cerchio di centrocampo, ma salta in maniera scomposta colpendo il nostro capitano: seconda ammonzione per il difensore dei siciliani e, dunque, espulsione e inferiorità numerica per il finale di match.

Il Trapani, però, non ci sta e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio: l'occasione più grande se la divora Ciuferri, un altro dei giocatori entrati a gara in corso, che a due passi dalla nostra porta manda a lato di testa. La regola non scritta del calcio dice che, dopo un gol sbagliato quasi sempre se ne subisce uno e così è: in ripartenza la Next Gen è letale e ancora con Guerra chiude definitivamente i conti infilando il pallone sotto la traversa con un perfetto destro dall'interno dell'area di rigore, 2-0. Il finale è di pura gestione per i nostri ragazzi che al triplice fischio esultano per un'altra grande prova".