Lega Serie A, le curiosità su Atalanta-Juventus

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juve. Ecco il comunicato: “L’Atalanta ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime 13 partite casalinghe di Serie A (36 centri nel parziale, una media di 2.8 a incontro): solo una squadra è riuscita a realizzare due o più gol in più incontri casalinghi di fila negli ultimi 60 anni nella competizione, il Milan di Alberto Zaccheroni, tra il 1999 e il 2000 (serie arrivata a 15). Dopo l’1-1 nel derby contro il Torino, la Juventus è diventata la seconda squadra a pareggiare almeno 12 delle prime 19 gare in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo l’Inter nel 2004/05 (13) – i nerazzurri pareggiarono anche la gara successiva. L’Atalanta è la squadra che ha vinto più incontri (14) e segnato più reti (50) in casa nell’anno solare 2024 in Serie A; più nello specifico, i bergamaschi hanno trovato il successo in ben 10 delle ultime 12 partite interne disputate nella competizione (2P)”.

Sulla Juve

“La Juventus ha vinto solo sette delle prime 19 partite stagionali di Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 1998/99, stagione terminata con un settimo posto, con Marcello Lippi in panchina nelle prime 20 partite, poi sostituito da Carlo Ancelotti– in quella annata nella 20ª gara arrivò una sconfitta. La Juventus ha perso 12 punti da situazione di vantaggio (come Empoli e Parma), meno solo di Venezia (20) e Bologna (15) in questo campionato – considerando le precedenti due stagioni, i bianconeri avevano vanificato in totale solo 14 punti (otto nel 2023/24 e sei nel 2022/23)”.