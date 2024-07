Lega Serie A, tutte le date e gli orari della prossima stagione

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul campionato, parlando delle date e degli orari.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul campionato. Ecco il comunicato: “Ufficializzate le date del calendario della Serie A Enilive e della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 Sono state ufficializzate del date del calendario della Serie A Enilive e della Coppa Italia Frecciarossa per la stagione 2024/2025. La Serie A Enilive inizierà il weekend del 18 agosto 2024 e terminerà il 25 maggio 2025. Saranno quattro le soste per gli impegni delle nazionali (08/09/2024, 13/10/2024, 17/11/2024 e 23/03/2025), mentre l`unico turno infrasettimanale è previsto mercoledì 30 ottobre 2024. La Coppa Italia Frecciarossa prenderà il via con il Turno Preliminare il 4 agosto 2024 e si concluderà con la Finale in programma il 14 maggio 2025”.