Lega Serie A, tutte le informazioni sui diritti Audiovisivi

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui diritti. Ecco il comunicato: “È disponibile, nella sezione del sito di Lega Serie A: “Documentazione/Documenti/Procedure Competitive Diritti Audiovisivi Domestici”, l’Offerta al Mercato per i diritti audiovisivi Pacchetto Non Esclusivo Scouting Data Base relativo al Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Pacchetto Opzionale Scouting Data Base Primavera relativo al Campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera per il Territorio Globale per la stagione sportiva 2024/2025. La Lega Nazionale Professionisti Serie A, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (“Lega Serie A”) pubblica la presente offerta per l’assegnazione in licenza agli Operatori (“Offerta”) avente ad oggetto (i) il Pacchetto Principale non esclusivo “Scouting Data Base” di Diritti Audiovisivi esercitabili nel Territorio e relativi agli Eventi del Campionato di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana nel corso della Stagione 2024/2025 e (ii) il Pacchetto Opzionale non esclusivo “Scouting Data Base Primavera” di Diritti Audiovisivi esercitabili nel Territorio e relativi agli Eventi del Campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera nel corso della Stagione 2024/2025”.