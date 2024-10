Lega Serie A, i record più vicini della giornata: la nota

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui record da raggiungere nel campionato italiano.

Ecco il comunicato del massimo organismo nazionale, con tutte le statistiche dei calciatori pronti a stabilire un nuovo primato nelle prossime gare di Serie A: "Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso del prossimo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: Mancano tre punti a Gian Piero Gasperini per arrivare a totalizzare 900 punti come allenatore in Serie A Enilive. La prossima sarà la presenza numero 150 di Sebastiano Luperto in Serie A Enilive. L`Empoli (attualmente a quota 598 punti) è vicino a totalizzare 600 punti nella sua storia in Serie A. Se il Genoa vincerà contro l`Atalanta raggiungerà quota 600 successi in Serie A Enilive. Piotr Zielinski (attualmente a quota 199) è vicino a registrare 200 vittorie in Serie A".

L’ex Juve Rovella vicino alle 100 presenze in A

“La prossima sarà la presenza numero 100 di Nicolò Rovella in Serie A Enilive. Mancano due reti a Rafael Leão per arrivare a segnare 50 gol in Serie A Enilive. Mancano tre punti a Ivan Juric per arrivare a totalizzare 300 punti come allenatore in Serie A. La prossima sarà la presenza numero 100 di Samuele Ricci in Serie A Enilive”.