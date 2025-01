Le probabili formazioni di Atalanta-Juve: nuovo ruolo per McKennie

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Gasperini e Thiago Motta per la sfida tra Atalanta e Juve

Questa sera alle 20:45 l’Atalanta scenderà in campo contro la Juve. Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte dai due allenatori. 3-4-1-2 per Gasperini, con Carnesecchi in porta e Djimsiti, Hien e Kolasinac a formare la linea di difesa a tre. Sulle fasce pronti Zappacosta e Ruggeri, con De Roon ed Ederson in mediana. Sulla trequarti spazio a Pasalic a supporto di De Ketelaere e Lookman come attaccanti. Torna in panchina il capocannoniere della Serie A Retegui, recuperato dopo l’infortunio ma non ancora al meglio della condizione. Insieme a lui pronti a subentrare dalla panchina anche Samardzic e Zaniolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

Juve, la probabile formazione contro l’Atalanta

Come scenderanno invece in campo i bianconeri? Spazio al consueto 4-2-3-1 con diverse novità di formazione. In porta Di Gregorio, con Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso in difesa. A centrocampo torna Locatelli, con al suo fianco Thuram. Trequarti composta da Yildiz, Koopmeiners e McKennie, con Nico Gonzalez nel ruolo di prima punta. Pronti a subentrare dalla panchina Douglas Luiz, Weah e Mbangula.