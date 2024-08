Lega Serie A, buon compleanno a Giovanni Di Lorenzo

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota su Di Lorenzo, parlando anche del suo compleanno.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota su Di Lorenzo. Ecco il comunicato: “Turno Preliminare Coppa Italia Frecciarossa, ore 20.30, Cesena-Padova Turno Preliminare Coppa Italia Frecciarossa, ore 20.45, Avellino-Juve Stabia LE AMICHEVOLI DI OGGI Fiorentina-Montpellier, stadio Curva Fiesole Viola Park, ore 20.00 Parma-Atalanta, stadio Ennio Tardini, ore 18.00 Lecce-Nizza, Stadio via del Mare, ore 17:00 (ore 10:30 al DEGHI Sport Center di San Pietro in Lama) PEC Zwolle-Venezia, MAC³PARK Stadion, ore 14.30 DA NON PERDERE SU RADIO TV SERIE A CON RDS (per ascoltare clicca qui) RADIO TV SERIE A CON RDS WEEK END: contenitore estivo per rivivere le gesta dei protagonisti dell’ultimo campionato e cominciare a pensare a quelli del prossimo, con collegamenti, ospiti e l’interazione con il pubblico. TANTI AUGURI! 1993: buon compleanno Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 31 anni”.