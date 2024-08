Lega Serie A, tutti gli appuntamenti di oggi: la nota

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul campionato, parlando anche degli appuntamenti di oggi.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul campionato. Ecco il comunicato: “LE AMICHEVOLI DI OGGI Venerdì 2 agosto Pisa-Inter, Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, ore 19.30 DA NON PERDERE SU RADIO TV SERIE A CON RDS (per ascoltare clicca qui) SERIE ALLNEWS, ORE 7.00-10.00: la giornata inizia con la rassegna stampa italiana e internazionale, primo contatto con le notizie sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e non solo. C’è poi l’approfondimento della notizia del giorno, con collegamenti e ospiti, l’interazione con il pubblico e l’opinione di Serse Cosmi. Il mister spazia dall’attualità̀ a un bagaglio infinito di aneddoti e ricordi di campo. TANTI AUGURI! 1984: buon compleanno Giampaolo Pazzini, che oggi compie 40 anni. In Serie A ha segnato 115 gol con le maglie di Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Inter (con cui ha vinto una Coppa Italia), Milan e Verona. 2004: buon compleanno Issiaka Kamate (Internazionale), 20 anni 2002: buon compleanno Festy Ebosele (Udinese), 22 anni”.