Lega Serie A, i big match del prossimo campionato

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul calendario. Ecco il comunicato: “Sono tante le gare che promettono di accendere la passione di milioni di tifosi, in particolare gli appuntamenti più attesi sono le grandi partite di cartello. Nella stagione che viene ci saranno alcune giornate particolarmente rilevanti per le posizioni di vertice, con diversi scontri diretti tra le formazioni con ambizioni di alta classifica. Due turni ad intensità elevata sono il 3°, con Juventus-Roma, Lazio-Milan e Inter-Atalanta in programma, e l’8°, con Juventus-Lazio e Roma-Inter. Subito alla 9° giornata va in scena il Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Da lì in poi, il calendario dei big match è sempre più fitto: 13a giornata – Milan-Juventus – 24 novembre 13a giornata – Napoli-Roma – 24 novembre 18a giornata – Milan-Roma – 29 dicembre 21a giornata – Juventus-Milan – 19 gennaio 22a giornata – Napoli-Juventus – 26 gennaio 23a giornata – Roma-Napoli – 02 febbraio 25a giornata – Juventus-Inter – 16 febbraio 27a giornata – Milan-Lazio – 02 marzo 27a giornata – Napoli-Inter – 02 marzo 28a giornata – Juventus-Atalanta – 09 marzo 31a giornata – Roma-Juventus – 06 aprile 34a giornata – Inter-Roma – 27 aprile 36a giornata – Atalanta-Roma – 11 maggio 36a giornata – Lazio-Juventus – 11 maggio 37a giornata – Inter-Lazio – 18 maggio 37a giornata – Roma-Milan – 18 maggio”.