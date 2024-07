Serie A, il calendario della stagione: tutte le date da conoscere

Ufficializzate tutte le data della stagione 2024/25 di Serie A: dalla partenza del campionato, alla conclusione, fino ai match di Coppa Italia

La stagione di Serie A 2024/25 prende forma. Mentre i venti club di Serie A cominciano a lavorare sul calciomercato per allestire le proprie squadre, sono state rese note tutte le date ufficiali nel quale la Juventus e le altre scenderanno in campo. Il weekend del 18 agosto è la prima data da cerchiare in rosso per i tifosi bianconeri, quelli nel quale faranno il loro esordio gli uomini di Thiago Motta. Dal 4 agosto avranno invece inizio le prime fasi di Coppa Italia.

Serie A, le date della stagione

Inizio domenica 18/08/2024

Turno infrasettimanale mercoledì 30/10/2024

Soste:

Domenica 08/09/2024

Domenica 13/10/2024

Domenica 17/11/2024

Domenica 23/03/2025

Fine domenica 25/05/2025

DATE COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

Turno Preliminare domenica 04/08/2024

Trentaduesimi domenica 11/08/2024

Sedicesimi mercoledì 25/09/2024

Ottavi di finale mercoledì 04/12/2024 e mercoledì 18/12/2024

Quarti di finale mercoledì 05/02/2025 e mercoledì 26/02/2025

Semifinali (andata) mercoledì 02/04/2025

Semifinali (ritorno) mercoledì 23/04/2025

Finale mercoledì 14/05/2025