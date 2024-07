Lega Serie A, tanti auguri ad Alessio Tacchinardi

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche di Alessio Tacchinardi.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota su Tacchinardi. Ecco il comunicato: "1975: buon compleanno Alessio Tacchinardi, che compie 49 anni. In Serie A ha giocato con le maglie di Atalanta e Juventus e con i bianconeri ha vinto cinque Scudetti, quattro Supercoppe italiane, una Coppa Italia, una Champions, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa europea.