Lega Serie A, le amichevoli previste per oggi: la nota

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle amichevoli odierne. Ecco il comunicato del campionato di Serie A: “Trascorri il week end con Radio TV Serie A con RDS LE AMICHEVOLI DI OGGI Domenica 21 luglio. Hellas Verona-FC Rovereto, Centro Sportivo `La Pineta` di Folgaria (TN), ore 17.00 Lazio-Triestina, Stadio Zandegiacomo ore 18.00 DA NON PERDERE SU RADIO TV SERIE A CON RDS (per ascoltare clicca qui) RADIO TV SERIE A CON RDS WEEK END: contenitore estivo per rivivere le gesta dei protagonisti dell`ultimo campionato e cominciare a pensare a quelli del prossimo, con collegamenti, ospiti e l’interazione con il pubblico”.