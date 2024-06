Mercato Juve, Tacchinardi: “Koopmeiners va preso a tutti i costi”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Koopmeiners.

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Quando c’erano Vidal, Pirlo, Marchiso e Pogba, i bianconeri avevano la mediana più forte del mondo. Come ai miei tempi con Zidane, Davids,Nedved. I giocatori di cui stiamo parlando oggi mi piacciono, ma manca il top, quello in grado di permettere alla squadra di fare il salto di qualità. Bisogna poi capire se resterà o meno Rabiot, altro elemento importante per la Juve. Comunque sia, secondo me da prendere a tutti costi Koopmeiners, nessuno in rosa ha le sue caratteristiche. Durante tutta la stagione ha dimostrato il suo valore. Non so dirti se con i tre elementi di cui sopra la squadra sarebbe da scudetto, sicuramente si alzerebbe la qualità, ma mancherebbe ancora qualcosa in mezzo al campo e sugli esterni offensivi. C’è la necessità di un giocatore di personalità, spero lo sia proprio Koopmeiners. Magari Thiago Motta, come a Bologna, riesce a valorizzare giocatori certamente non di valore eccelso”.