Lega Serie A, gli auguri a Michel Platini: la nota

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota per fare gli auguri a Michel Platini, ex leggenda della Juve.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota per fare gli auguri all’ex calciatore della Juventus Michel Platini. Ecco il comunicato: “1931: in casa Juventus inizia l’era del “Quinquennio”. I bianconeri vincono il primo dei loro cinque Scudetti consecutivi. TANTI AUGURI! 1955: buon compleanno Michel Platini, che compie 69 anni. Il tre volte Pallone d’oro, considerato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, ha giocato 147 partite in Serie A con la Juventus segnando 68 reti. In bianconero “Le Roy” ha vinto due Scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale”.