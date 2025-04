Pavan: “Questa Juventus può puntare al 4° posto”

Massimo Pavan ha parlato del momento della Juve in stagione: per il giornalista, i bianconeri lascerebbero credere alla conquista del 4° posto

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del momento della Juventus alla luce del pareggio in campionato contro la Roma. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus di Roma è una buona Juventus in parte, non una grande Juventus, ma una buona Juventus che può, sicuramente, puntare al quarto posto a patto di vincere le gare con squadre di classifica inferiore a partire da quella di sabato. Qualcuno aveva parlato di una Juventus che avrebbe puntato maggiormente alla difesa ed alle ripartenze ma non è per nulla stato così, la squadra ha giocato alta, aggressiva, con buone trame ed ha sorpreso per gioco nei primi minuti, ricordando, per esempio, la bella Juventus vista a Bergamo quando pareggiò 1-1 con l’Atalanta“.

Pavan: “La squadra è molto unita”

Il giornalista ha proseguito: “La squadra può assolutamente migliorare, deve gestire meglio il pressing evitando situazioni di spreco di energia, deve migliorare nei dettagli legati alla fase difensiva, deve migliorare su tante cose ma la base di partenza è buona. Ovviamente con il Lecce sabato, i bianconeri potranno solo e soltanto vincere, non avranno nessun risultato rispetto alla vittoria e potrebbero trovarsi, almeno per un giorno, davanti all’Atalanta. La buona notizia per Tudor è che la squadra è molto unita. Locatelli sta svolgendo bene il ruolo di capitàno, diversi giocatori a Roma hanno risposto presente con una buona prestazione, dando la sensazione di essere in crescita, una buona notizia per tutti”. Leggi anche le dichiarazioni di Tudor nel post Roma-Juve <<<