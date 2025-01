Juve-Empoli, l’arbitro sarà Zufferli. Al VAR Camplone

L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha annunciato le designazioni arbitrali per la sfida tra Juve ed Empoli

In vista della sfida tra Juve ed Empoli l’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha annunciato le designazioni arbitrali per la partita. L’arbitro sarà Zufferli, con Mondin e Mokhtar come suoi assistenti. Quarto uomo Perri. Al VAR Camplone, assistito da Marini.

Serie A, tutte le designazioni arbitrali

Di seguito tutte le designazioni arbitrali per la 23a giornata di Serie A:

PARMA – LECCE Venerdì 31/01 h.20.45

SOZZA

PASSERI – ROSSI L.

IV: ARENA

VAR: GHERSINI

AVAR: GUIDA

MONZA – H. VERONA Sabato 01/02 h.15.00

MASSA

ALASSIO – ZINGARELLI

IV: PRONTERA

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA

UDINESE – VENEZIA Sabato 01/02 h.15.00

MARIANI

SCATRAGLI – GARZELLI

IV: TREMOLADA

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

ATALANTA – TORINO Sabato 01/02 h.18.00

PICCININI

BERCIGLI – BAHRI

IV: PERENZONI

VAR: PEZZUTO

AVAR: DI PAOLO

BOLOGNA – COMO Sabato 01/02 h.20.45

MASSIMI

LO CICERO – MORO

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GUIDA

JUVENTUS – EMPOLI h.12.30

ZUFFERLI

MONDIN – MOKHTAR

IV: PERRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

FIORENTINA – GENOA h. 15.00

COLLU

TOLFO – DEI GIUDICI

IV: SANTORO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PATERNA

MILAN – INTER h. 18.00

CHIFFI

CARBONE – PERETTI

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DOVERI

ROMA – NAPOLI h. 20.45

FABBRI

BINDONI – TEGONI

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: ABISSO

CAGLIARI – LAZIO Lunedì 03/02 h. 20.45

MANGANIELLO

BERTI – CIPRESSA

IV: MONALDI

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO