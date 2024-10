Juve, difesa impenetrabile: record in Serie A - JuveNews.eu

Dopo sei partite di Serie A la Juve ha collezionato tre vittorie e tre pareggi. Un percorso ottimo che ha portato i bianconeri in testa alla classifica del campionato italiano, anche e soprattutto grazie a una difesa praticamente insuperabile. La squadra di Thiago Motta avrà anche alcuni problemi in fase di finalizzazione ma di certo

Dopo sei partite di Serie A la Juve ha collezionato tre vittorie e tre pareggi. Un percorso ottimo che ha portato i bianconeri in testa alla classifica del campionato italiano, anche e soprattutto grazie a una difesa praticamente insuperabile. La squadra di Thiago Motta avrà anche alcuni problemi in fase di finalizzazione ma di certo non ce l’ha in quella difensiva: zero gol subiti in sei giornate. Un record.

Juve, difesa da record: le statistiche

Ecco alcune interessanti statistiche pubblicate dal club bianconero sull’incredibile difesa della squadra di Motta: