Juve, Thiago Motta: "Vlahovic sempre più un leader positivo" - JuveNews.eu

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Genoa

Al termine della partita contro il Genoa l’allenatore della Juve Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Yildiz si è trovato oggi in una situazione migliore per giocare, anche contro il modulo che usa il Genoa. Tra i ragazzi però c’è sintonia, sono tutti veramente forti. Abbiamo continuato a giocare bene, andando in attacco nel modo giusto e abbiamo creato tante possibilità per segnare anche molti più gol”.

Cosa è cambiato nell’intervallo? “Al di là del cambio tattico, poche cose. Loro rimangono un po’ a parlare, a trasmettersi l’uno all’altro di cosa hanno bisogno. Hanno fatto tutti una buona prestazione. Sono contenti anche di quelli che sono stati in panchina, senza pubblico si sente che vivono la partita insieme ai loro compagni”.

Sulla porta inviolata: “Fa vedere che siamo una squadra solida, iniziando da davanti con gli attaccanti, che aiutano sempre. Chiaro che abbiamo dei difensori forti, ma la fase difensiva, come quella offensiva, si fa da squadra. Abbiamo difeso insieme con grande generosità, nei momenti di difficoltà ci siamo uniti un po’ di più”.

Chiosa finale su Vlahovic: “Sempre più leader? Sì, lo vedo anch’io. E’ un leader positivo”.