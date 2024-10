Inter, ansia per le condizioni di Calhanoglu in vista della Juve

Le ultime novità sulle condizioni di Calhanoglu in vista del derby d'Italia tra Inter e Juve: le parole di Inzaghi

Grazie alla rete di Lautaro Martinez l’Inter ha battuto 0-1 la Roma ed è così tornata seconda in classifica alle spalle del Napoli. Una vittoria importante per i nerazzurri che ora possono guardare con maggiore ottimismo alla sfida di domenica prossima che li vedrà affrontare la Juve. Una partita il derby d’Italia che non è mai come le altre. Al termine del match contro i giallorossi Inzaghi ha detto: “Questione di concentrazione, se vedi le partite dove non abbiam preso gol sono tre squadre forti come lo è la Roma. Squadra importante e di qualità, siamo stati bravi. Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare e non l’abbiamo fatto. Non dimentichiamo che l’Olimpico è un campo difficile, contento di quello che mi hanno dimostrato i ragazzi“.

Verso Inter-Juve, le parole Inzaghi

C’è però ansia per le condizioni di Calhanoglu, costretto al cambio per un problema fisico. “Sicuramente mi preoccupano gli infortuni – ha continuato Inzaghi – . Stasera avevamo qualche problemino perché Asllani e Zielinski avevano avuto problemi. Anche Calhanoglu non era al meglio, se avessi avuto Zielinski e Asllani avrei fatto altre scelte con Calha. Penso si sia fermato in tempo, il dolore è rimasto come prima della gara, non è peggiorato. Ci mancavano i punti fuori casa, in casa avevamo avuto finora un buon ruolino”.