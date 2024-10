Inter, Barella: “La Juve è forte, può competere per lo scudetto”

Le parole del centrocampista dell'Inter Nicolò Barella in vista della partita di Serie A contro la Juve: "Noi pensiamo al nostro cammino"

Grazie alla rete al 93′ di Thuram l’Inter ha battuto lo Young Boys salendo così a quota 7 punti nella mega classifica della nuova Champions League. I nerazzurri al momento sono tre le prime otto squadre con cinque gol fatti e 0 subiti nelle prime tre partite, direttamente qualificati per la fase successiva. Con cinque partite ancora da giocare, però, niente è già deciso. Ora la squadra di Inzaghi dovrà pensare alla prossima partita di Serie A che li vedrà sfidarsi contro la Juve. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita Barella ha detto: “La Juve può competere per lo scudetto, è una squadra forte. Ha fatto tanto sul mercato, ha preso un allenatore nuovo e ci vuole tempo, ma è in lotta per lo scudetto. Noi guardiamo al nostro cammino, poi vediamo alla fine”.

Inter, le parole di Inzaghi

Inzaghi in conferenza stampa ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto bene, in una partita non semplice. Trovavamo una squadra fisica, sapevamo che su questo campo ci sarebbero stati tanti duelli. Gli altri anni altre italiane qua avevano faticato, ma i ragazzi sono stati sul pezzo, tranne che per quella ripartenza nel secondo tempo non abbiamo concesso tiri troppo pericolosi, semmai qualche palla inattiva di troppo. Juventus? Sappiamo cosa rappresenta questa partita per la società e per i tifosi, cercheremo di recuperare le energie e le forze spese stasera, in una partita dispendiosa. Purtroppo abbiamo perso Carlos Augusto, che ha avuto un problemino e le rotazioni sono un po’ limitate. Dobbiamo arrivare a novembre nel migliore dei modi”.