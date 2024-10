Verso Inter-Juve, Thuram: “Orgoglioso di sfidare mio fratello”

Inter-Juve sarà una sfida molto speciale per Khephren Thuram: il centrocampista bianconero affronterà infatti suo fratello Marcus

Al termine della partita contro lo Stoccarda il centrocampista della Juve Khephren Thuram è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo ha parlato del derby d’Italia in programma domenica contro l’Inter: “Sono contento, orgoglioso. Due professionisti, lo sognavamo da bambini. La partita però è la cosa più importante. L’Inter è un’ottima squadra, dobbiamo fare il massimo. Ho giocato contro di lui qualche anno fa, aveva vinto ai rigori“.

Inter-Juve, sfida tra fratelli Thuram

Il derby d’Italia non è mai una partita come le altre ma per il centrocampista bianconero, quindi, sarà una sfida ancora più speciale perchè andrà ad affrontare suo fratello Marcus, attaccante nerazzurro. In questo inizio di stagione il bomber della squadra di Simone Inzaghi è stato tra i giocatori più decisivi di tutta la Serie A e starà proprio a Khephren provare a fermarlo. Il centrocampista francese ha dimostrato di essere un giocatore molto importante per la squadra di Thiago Motta, mediano in grado di essere importantissimo in fase di interdizione e altrettanto abile anche nella transizione offensiva. Un giocatore a due facce, quindi, che sa unire alla perfezione quantità e qualità come nessun altro nella rosa della Juve. La Vecchia Signora punterà quindi anche su di lui per provare a battere l’Inter: staremo a vedere.