Guardiola: "Non ho ancora deciso il mio futuro. Serie A? Se c'è Baggio" - JuveNews.eu

Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione? Le ultime novità sul futuro dell'allenatore spagnolo... che può andare in Serie A

Intervistato da Fazio a Che Tempo Che fa l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato del suo futuro: “Non ho ancora finito la carriera al Manchester, devo riflettere ancora. Futuro in Italia? Se Baggio mi accompagna vengo. Non è vero che sarò il CT dell’Inghilterra. Non ho ancora deciso nulla, se avessi deciso il mio futuro al Manchester City lo direi, tutto può essere nella vita”.

Serie A, le parole di Guardiola

“Ho vinto due volte il triplete? Sono molto bravo (ride, ndr.) – ha aggiunto -. Sono stato in tre società fortissime, tra cui il Barcellona che è nel mio cuore”. Su Cruijff: “Non riesco a immaginare come sarebbe potuta andare la mia vita e la mia carriera senza Cruijff. Mi ha insegnato tantissimo a livello tattico, ma soprattutto mi ha creato dal punto di vista umano. Era un genio, unico. Lui mi ha fatto innamorare del calcio”. Chiosa finale sul Brescia: “Quando Mazzone mi ha visto per la prima volta mi ha detto che lui non mi voleva, ma poi mi è stato vicino nei momenti importanti. Lui era un allenatore dei vecchi tempi, l’ironia che aveva era incredibile. Baggio? L’ho conosciuto quando era negli ultimi momenti della sua carriera e con il ginocchio rovinato, ma era comunque il più forte. Posso solo immaginare quando era nel suo prime. Lui è amato ovunque”.