Juve, Lavecchia: “Lo stile di Thiago Motta è quello di Guardiola”

Luigi Lavecchia non ha sprecato paragoni per l'allenatore della Juventus Thiago Motta, avvicinato a Pep Guardiola per lo stile di gioco

Intervistato per News.Superscommesse.it., Luigi Lavecchia ha parlato dell’impatto di Thiago Motta alla Juventus. Ecco le sue parole: “Tecnici “giochisti” come Thiago Motta alla Juve non hanno mai avuto troppa fortuna. Penso a Sarri, ma anche allo stesso Ancelotti, che ho avuto la fortuna di avere proprio a Torino. Tuttavia se, come sono sicuro che accadrà, gli verrà dato il tempo di cui necessita sono sicuro che con Thiago la Juventus tornerà ad altissimi livelli”.

Lavecchia: “Thiago Motta allenatore propositivo”

L’ex calciatore ha proseguito: “Più che assimilare il nuovo stile di gioco, che non penso sarà un problema, le difficoltà possono venire dall’assemblare tanti nuovi giocatori, ma sono fiducioso. Ti dico di più: Motta è un allenatore propositivo, sullo stile di Guardiola, e nel lungo periodo mi auguro che sotto la sua guida la Juventus possa tornare a fare strada in Champions League. Nel palmares dei bianconeri c’è troppa disparità tra i titoli vinti in Italia e le due Champions vinte. È ora di riequilibrare il bilancio”.