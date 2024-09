Serie A, tanti auguri di buon compleanno al Genoa

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul compleanno del Genoa, che compie 131 anni oggi.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul Genoa. Ecco il comunicato: “1893: Nasce il Genoa Cricket and Athletic Club, il club più antico d’Italia. La società viene fondata nel Consolato Britannico in via Palestro, a Genova, a opera di una trentina di soci, che versano dieci lire ciascuno. Le prime maglie sono bianche, poi si passa al bianco-blu. L’attuale rossoblù, in onore della Union Jack britannica, compare a partire dal 1901. Nella bacheca dei rossoblù nove Scudetti, e una Coppa Italia, oltre a due Coppe delle Alpi e a una Coppa dell’Amicizia”.

I vari compleanni

“TANTI AUGURI! 1968: buon compleanno Marcel Desailly. Il francese, che oggi spegne 56 candeline, è stato Campione del Mondo nel 1998 e d’Europa due anni dopo. In Serie A ha vestito per 137 volte la maglia del Milan segnando 5 reti. Con i rossoneri ha vinto due Scudetti, una Supercoppa Italiana, una Champions League e una Supercoppa Uefa. 1996: buon compleanno Junior Sambia (Empoli), 28 anni 1998: buon compleanno Ola Solbakken (Empoli), 26 anni 2004: buon compleanno Kacper Urbanski (Bologna), 20 anni DA NON PERDERE SU RADIO TV SERIE A CON RDS (per ascoltare clicca qui) Saturday Morning, ore 7.00-10.00: la rassegna stampa e gli avvenimenti, le voci degli opinionisti del calcio per iniziare la giornata all’ insegna dell’informazione a 360 gradi sullo sport più amato”.