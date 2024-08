Calciomercato Juve, Miretti apre al Genoa: trasferimento imminente

Miretti potrebbe lasciare la Juventus molto presto: il centrocampista bianconero sarebbe un obiettivo concreto di calciomercato del Genoa

Dopo Hans Nicolussi Caviglia, un altro centrocampista cresciuto tra le fila delle giovanili della Juventus potrebbe lasciare la Continassa. Infatti, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il calciatore avrebbe dato il suo benestare al trasferimento al Genoa e l’operazione potrebbe già chiudersi nella giornata di oggi.

Arrivederci Juve: Miretti verso il prestito al Genoa

Il calciatore dovrebbe dunque vestire la maglia rossoblù, ma non in tempi troppo rapidi. Nelle ultime settimane Miretti è stato alle prese con il recupero dalla frattura del terzo cuneiforme del piede. Il suo recupero dovrebbe però essere imminente. Salvo sorprese, il calciatore supererà le visite mediche per trasferirsi al Genoa a titolo temporaneo.