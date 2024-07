Calafiori saluta la Serie A: è ufficialmente un giocatore dell’Arsenal

Riccardo Calafiori è ufficialmente un giocatore dell'Arsenal: il comunicato del club inglese e le prime parole del difensore

Con un comunicato ufficiale l’Arsenal ha annunciato l’acquisto di Calafiori dal Bologna: “Il nazionale italiano Riccardo Calafiori si è unito a noi dal Bologna, squadra di Serie A, con un contratto a lungo termine”.

Calafiori saluta la Serie A

“È semplicemente il miglior progetto per me per i prossimi anni. Ho parlato tanto con l’allenatore, con Edu… mi hanno convinto, ma ero già convinto da solo. La Premier League era il mio sogno da quando avevo 12 anni! Non vedo l’ora. Sono entusiasta di iniziare a giocare per l’Arsenal e di vincere trofei“, queste le prime parole dell’ormai ex difensore del Bologna ai canali del club inglese.