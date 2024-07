Padovan: “Calafiori poteva andare alla Juve. Su Huijsen…”

Giancarlo Padovan, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Riccardo Calafiori e Dean Huijsen.

Giancarlo Padovan, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky: “Per Calafiori occasione importante, colta da lui e il Bologna: sarà importante confermarsi ad alti livelli. Calafiori è bravo non solo per il Bologna e poteva essere per la Juve, ma speriamo che lo sia anche per la Nazionale. Speriamo che acquisisca mentalità internazionale e che possa dare il suo contributo anche in azzurro. Premier più attrattiva? E’ così: più attrattiva, mettiamoci l’ingaggio che non è secondario. Si ha la sensazione di partecipare ad un campionato di categoria superiore. E’ il punto di riferimento per tutti e non mi sorprende che tanti giocatori ci vadano. Anche Huijsen per esempio è andato al Bournemotuh, che non è uno squadrone ma il ragazzo vuole mettersi alla prova ad alto livello”.