Adani vota Juve: “Può impensierire l’Inter per lo scudetto”

Intervenuto sul proprio profilo Instagram Lele Adani ha parlato della lotta scudetto: la Juve può impensierire l'Inter

Manca ormai poco all’inizio della prossima Serie A e la Juve ha già costruito una rosa in grado di competere per lo scudetto. I bianconeri riusciranno davvero a lottare per lo scudetto o invece sarà l’ennesima stagione sottotono?

La Juve può puntare allo scudetto? Le parole di Adani

Intervenuto sul proprio profilo Instagram Lele Adani ha detto: “Chi può impensierire i nerazzurri? Io dico la Juve di Thiago Motta, che è forte e lo sarà. Mi piace come sta operando e cosa sta creando”. Secondo l’ex difensore, quindi, i bianconeri se la giocheranno con l’Inter per lo scudetto. Sarà vero? Staremo a vedere.