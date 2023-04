Juventus, i due precedenti con lo Sporting Lisbona: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con tutti i precedenti con lo Sporting Lisbona, prossimo avversario in Europa League . Ecco il comunicato: "JUVENTUS-SPORTING, I PRECEDENTI Juventus e Sporting si sono affrontate in una sola stagione in precedenza, nella fase a gironi della Champions League 2017/18: i bianconeri hanno vinto 2-1 in casa, prima di pareggiare 1-1 in Portogallo. Nella vittoria casalinga i gol bianconeri portarono la firma di Miralem Pjanic e Mario Mandzukic.

Qui tutte le informazioni sulla gara: "Giovedì 13 aprile 2023 alle ore 21:00 la Juventus ospita lo Sporting CP di Lisbona nella gara valida per l'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League. Chi vincerà il doppio confronto tra bianconeri e portoghesi affronterà in semifinale la vincente di Manchester United-Siviglia. Dove vedere Juventus-Sporting CP in diretta? JUVE-SPORTING CP, DOVE VEDERLA La sfida tra Juventus e Sporting CP sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta su SKY. Lo Sporting fronteggerà i bianconeri dopo aver eliminato l'Arsenal, prima in classifica in Premier League e una delle favorite. JUVE-SPORTING CP, CHI ARBITRA LA GARA Dirigerà la sfida tra Juventus e Sporting CP il turco Halil Umut Meler, assistenti Eyisoy ed Ersoy, IV ufficiale Arda Kardesler. VAR Abdulkadir Bitigen, AVAR il francese Jerome Brisard".