Calciomercato – La Juventus valuta un colpo da urlo: “Costa 70 milioni”

La Juventus continua a lavorare per costruire una rosa che possa essere migliore rispetto a quella attuale. E' ovvio che in vista del prossimo anno servirà una mezza rivoluzione anche considerando il fatto che ci saranno diversi calciatori e diversi nomi che la prossima stagione non vestiranno la maglia bianconera. In questo senso, Max Allegri sembra avere le idee molto chiare.