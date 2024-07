Calciomercato Juve, Romano: “Rifiutati 35 milioni per Todibo”

Giuntoli vuole regalare Todibo a Thiago Motta: la Juve tratta con il Nizza ma il costo del cartellino del francese è alto

Dopo aver preso Khephren Thuram la Juve continua a guardare in casa Nizza. Per la difesa, infatti, piace molto Jean-Clair Todibo. Il difensore francese è infatti il preferito da Giuntoli, ma la trattativa per acquistarlo sembra complessa.

Calciomercato, Juve-Todibo: le parole di Fabrizio Romano

Su X Fabrizio Romano ha scritto: “Jean-Clair Todibo è desideroso di trasferirsi alla Juventus ed è quindi disponibile a unirsi al club. La Juve ha discusso del prestito con obbligo di riscatto, ma l’OGC Nice ha già rifiutato 35 milioni dal West Ham. Dean Huijsen potrebbe lasciare la Juve e aiutare il club a fare un profitto“.