Calciomercato Juve, c’è il sì di Todibo: si tratta con il Nizza

Todibo vuole la Juve: ora i bianconeri devono solo trovare l'accordo con il Nizza che valuta il giocatore 40 milioni

Il mercato della Juve è partito forte, anzi fortissimo. Dopo aver ufficializzato Di Gregorio e Douglas Luiz, infatti, Giuntoli si prepara a chiudere per Thuram e nel frattempo guarda anche alla difesa. Sempre dal Nizza, infatti, i bianconeri vorrebbero acquistare Jain-Claire Todibo.

Calciomercato Juve, Todibo aspetta Giuntoli

Sfumato Calafiori, il difensore centrale francese è stato individuato come il nome giusto per potenziare il reparto. Todibo vuole i bianconeri e ha già detto sì alla proposta di Giuntoli, tanto da aver chiesto ai suoi agenti di mettere in stand by qualunque altra operazione. Il francese non aspetterà per sempre ma per il momento la Juve è la priorità. Ora non resta quindi che trovare un’intesa con il Nizza, che valuta il giocatore ben 40 milioni di euro.