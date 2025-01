Birindelli: “Alla Juve manca la fame di vincere”

Alessandro Birindelli, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con il Milan.

Alessandro Birindelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole su Tuttosport sulla partita di Supercoppa italiana contro il Milan, match perso dalla Vecchia Signora per 2-1: “L’ossessione di vincere è l’abitudine a vincere, è l’attenzione al mille per mille sui minimi particolari dal primo all’ultimo minuto”.

Sulla partita contro il Milan

“Contro il Milan la sensazione è stata che i rossoneri, forse anche per il cambio in panchina, avessero un carattere diverso, che volessero vincere a tutti i costi. Nonostante questo la Juve per un’ora ha dominato, ma non dava la sensazione di voler aggredire il risultato, di avere tutta questa fame. Ed è una sensazione comune ad altre partite: sembra che giochi e se il risultato arriva bene, ma che non lo insegua con tutte le proprie forze. Tornando alla mentalità e alla frase di Motta sulla vittoria che non deve essere un’ossessione, ci sta che l’allenatore cerchi di difendere la squadra”.