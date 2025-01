Di Livio: "E' giusto criticare Thiago Motta. Sulle scelte..."

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Thiago Motta.

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Credo che sia giusto criticare anche Thiago Motta per alcune scelte, come quella di togliere Vlahovic sull’1-0 che non era ancora un risultato sicuro. Però secondo me sono pessime le scelte dei giocatori in campo: vedi il rigore di Locatelli e il secondo gol, con Di Gregorio che prova l’uscita. In questi errori secondo me c’entra poco l’allenatore. Poi bisogna saper leggere le partite e bisogna riacquisire quella mentalità anche un po’ da ‘provinciale’ che non guasta mai: giocare anche sottopalla senza rischiare, senza prendere dei contropiede secondo me un po’ ridicoli”.

La priorità di Motta ora deve essere riportare nelle condizioni migliori i giocatori che sono stati tanto fuori, da Nico Gonzalez a Douglas Luiz e soprattutto Koopmeiners, che ora non è né carne né pesce. Bisogna resettare un po’ tutto e fare un girone di ritorno da Juve”.