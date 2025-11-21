Mareggini: “Sento che contro la Juventus vedremo una Fiorentina diversa”

Le parole dell'ex portiere della Fiorentina in un'intervista ai taccuini de La Nazione: il suo pensiero sulla gara contro la Juventus

In un’intervista rilasciata ai taccuini de La Nazione Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, ha offerto il proprio punto di vista sulla gara che si terrà domani (ore 18) all’Artemio Franchi tra i viola e la Juventus. Di seguito il suo pensiero sul match di domani:

“La squadra ha valori importanti ma la vedo impaurita. Il tifoso guarda quanto guadagnano i giocatori e non si capacita della classifica. Ma i gruppi vincenti non si comprano con i soldi. Mancano giocatori di personalità forte. Con Vanoli ho lavorato 3 anni in Nazionale: ha carattere, personalità, pretende tanto ma dà tantissimo. Sento che contro la Juventus vedremo una Viola diversa. C’è più speranza che rassegnazione. Per noi nel 91′ fu davvero una svolta, ma quella squadra era partita per salvarsi e infatti lo fece alla penultima giornata. Oggi la squadra è più forte ma la situazione psicologica è più difficile, i giocatori devono calarsi nella parte”.