Ferrara: “Yildiz? È un giocatore su cui la Juventus ha deciso di puntare. Ma…”

Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus, è stato presente all’evento tenutosi ieri a Milano relativo alla collaborazione tra Haier e la Lega Calcio Serie A. L’ex difensore bianconero, in particolare, a margine dell’evento ha offerto il proprio pensiero sul sempre più vicino rinnovo di Kenan Yildiz e sui risultati fino ad ora conquistati da Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Queste le sue parole:

“Yildiz? È un giocatore su cui la Juventus ha deciso di puntare. Ma non è l’unico da rinnovare, penso a McKennie e soprattutto a Spalletti. Qualificazione alla prossima Champions League? È chiaramente un obiettivo cruciale ma, anche se non dovesse arrivare, cambiare nuovamente non sarebbe una cosa positiva. La Juventus di Spalletti, per risultati e anche per gioco, dimostra il lavoro che è stato fatto. È arrivato il momento di sedersi a tavola e discutere del rinnovo”.