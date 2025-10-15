Mercato Juve, per il centrocampo spunta un nome di un club Serie A: ecco quale

In casa Juventus prosegue la ricerca di quel profilo volto a rinforzare il centrocampo di cui può disporre attualmente mister Tudor. Milinkovic-Savic resta sicuramente l’obiettivo principale del club bianconero per il proprio centrocampo. Tuttavia, quello per il serbo potrebbe trattarsi di un affare complicato da un punto di vista economico, soprattutto qualora il centrocampista dovesse decidere di voler continuare a percepire uno stipendio da doppia cifra (come i 20 milioni all’anno che guadagna ora con l’Al Hilal, club con cui deve ancora trovare l’intesa per il rinnovo di contratto).
Da questo punto di vista, un affare economicamente più sostenibile per il club bianconero potrebbe essere quello legato a Remo Freuler. Il Bologna, in particolare, lavora da giorni al rinnovo fino al 2027 con opzione per il 2028 per il centrocampista svizzero, il quale preferirebbe un biennale. Tra il club rossoblù e gli agenti del calciatore elvetico ci sarà quindi un appuntamento il prossimo mese, importante proprio per affrontare l’argomento rinnovo.
Nel frattempo, sul classe 1992 si possono registrare gli interessamenti di Roma e della stessa Juventus. Il club bianconero osserverà con attenzione la situazione riguardante il centrocampista svizzero, classico usato sicuro che in Serie A fa ancora oggi la differenza. Un profilo, quindi, che a zero potrebbe tradursi in un’opportunità decisamente invitante a prezzi contenuti. Per ingaggiarlo può essere “sufficiente” un biennale da 2,5 milioni a stagione.