NEXT GEN | Rimini-Juventus, Brambilla: "Troveremo una squadra che..."

Le parole dell'allenatore bianconero in vista della gara di oggi contro il Rimini, prevista alle ore 14:30

Dopo aver incassato due sconfitte consecutive, contro Sambenedettese e Ravenna, nella giornata di oggi la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla sarà chiamata ad affrontare il Rimini di D’Alesio, squadra reduce dal successo ottenuto contro il Perugia. In tal senso, il tecnico bianconero ha parlato così della gara contro il Rimini, prevista oggi alle ore alle 14.30:

“Sappiamo che la partita col Rimini dovremo affrontarla al meglio soprattutto dal punto di vista mentale, dell’approccio e dell’atteggiamento. Troveremo una squadra che sta scontando una penalizzazione importante in classifica, ma che in campo sta giocando bene. Diventa fondamentale, dunque, per noi, fare una gara di livello.

Abbiamo avuto la possibilità di staccare un po’ mentalmente in questi giorni. E abbiamo lavorato sul campo a Vinovo. Chi ha giocato meno ha avuto poi la possibilità di trovare spazio in Premier League International Cup, per mettere minuti nelle gambe. Ora ad attenderci c’è un un ciclo di partite intenso, saranno cinque in due settimane. E proprio questa prima, contro il Rimini, dobbiamo farla bene”.