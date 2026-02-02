WOMEN | Juventus-Sassuolo, Canzi: “Abbiamo giocato bene. Beccari ha…”

Così Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, al termine della gara disputata contro il Sassuolo

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match disputato dalle bianconere contro il Sassuolo e valido per il dodicesimo turno di Serie A Women. Queste le parole del tecnico riportate dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:

“Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite sapendo bene che la distanza dalla vetta è complicata. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare: vincere. Oggi è la prestazione che mi fa felice, abbiamo giocato bene sia a livello individuale che di squadra. Ogni giocatrice ha i suoi tempi di maturazione, Beccari ha grandissime qualità. Si allena sempre bene, con lo spirito giusto e sa bene dove vuole arrivare. Gli attaccanti storicamente hanno bisogno di un po’ più di tempo, sta facendo il suo percorso e ne siamo molti contenti”.