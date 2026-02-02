WOMEN | Juventus-Sassuolo, Canzi: “Abbiamo giocato bene. Beccari ha…”

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match disputato dalle bianconere contro il Sassuolo e valido per il dodicesimo turno di Serie A Women. Queste le parole del tecnico riportate dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:
“Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite sapendo bene che la distanza dalla vetta è complicata. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare: vincere. Oggi è la prestazione che mi fa felice, abbiamo giocato bene sia a livello individuale che di squadra. Ogni giocatrice ha i suoi tempi di maturazione, Beccari ha grandissime qualità. Si allena sempre bene, con lo spirito giusto e sa bene dove vuole arrivare. Gli attaccanti storicamente hanno bisogno di un po’ più di tempo, sta facendo il suo percorso e ne siamo molti contenti”.