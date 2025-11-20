Fiorentina-Juventus, Vlahovic è a rischio per la gara: gli aggiornamenti

Vlahovic deve fare i conti con i problemi muscolari accusati con la nazionale serba: le ultime in vista della gara contro la Fiorentina

Sono giorni di riflessione in casa Juventus sul tipo di formazione che vorrà schierare mister Spalletti nel prossimo match dei bianconeri contro la Fiorentina. In particolare, in vista della gara contro i viola il tecnico toscano deve fare i conti con le poco rassicuranti condizioni fisiche che ad oggi presentano quei giocatori che nel suo canovaccio tecnico-tattico ricoprono una grande importanza.

Tra questi, non può non essere menzionato Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, in effetti, nei giorni scorsi era rientrato in anticipo dal ritiro con la Serbia, a causa di un affaticamento muscolare agli adduttori. Niente di particolarmente preoccupante, considerando che gli esiti degli esami effettuati lunedì alla Continassa non avevano evidenziato lesioni. A tal proposito, il serbo ha svolto due sedute di allenamento differenziato, in modo tale da fissare il suo rientro per l’allenamento di stamattina. Tuttavia le risposte fisiche dell’ex Fiorentina non hanno prodotto risultati soddisfacenti, e pertanto è stata presa la decisione di farlo proseguire con un lavoro individuale e decidere sulla sua convocazione soltanto nella rifinitura di domani, al termine della quale la squadra partirà per Firenze.

Viste le condizioni del serbo, mister Spalletti dunque con probabilità sarà chiamato a ridefinire l’attacco bianconero che dovrà scendere in campo contro la squadra di Vanoli. In particolare, con il rientro avvenuto in ritardo di David dal ritiro con la nazionale canadese, l’unica opzione che rimane al tecnico toscano è quella di impiegare Lois Openda. A meno di clamorosi ribaltamenti di fronte, dunque, sarà il belga a guidare l’attacco bianconero contro i viola, con Yildiz e Conceicao pronti a sostenerlo.