WOMEN | Bayern Monaco-Juve, Schatzer: "Loro sono una squadra fisica, ma noi..."

Questa sera la Juventus Women di mister Canzi è attesa ad un importante appuntamento europeo, vale a dire il match contro il Bayern Monaco, previsto alle ore 21 e valido per la seconda giornata di questa edizione di Champions League. In tal senso, nella giornata di ieri la calciatrice bianconera Eva Schatzer in conferenza stampa ha parlato in questo modo della sfida contro la formazione tedesca. Di seguito la conferenza stampa integrale:

Cosa ti sta dando Walti? C’è un dualismo tra voi?

“L’arrivo di Lia è stata una cosa positiva per me, ma soprattutto per la squadra. Lei alza il livello della squadra, perchè ha fatto tanti tornei importanti. Per me è un punto di riferimento e cerco di apprendere tanto da lei”.

Avete sentito Caruso?

“Non ho sentito Ari, ma spesso viene a trovarci a Vinovo. Sarà strano sfidare lei, perchè è stata la storia della Juve, ma domani speriamo di vincere noi”.

Che emozioni hai provato ad indossare la fascia da capitana? Valuti un’esperienza all’estero?

“Indossare la fascia è stata una bella sorpresa, perchè sono una delle più giovane. Però sarebbe stato più bello vincere. Io voglio concentrarmi giorno dopo giorno perchè sappiamo bene chi sono le nostre 4 capitane. Estero? Penso solo al presento e mi sto concentrando solo sulla Juve. Sono molto contenta di essere qui”.

Che partita ti aspetti?

“Il Bayern lo conosciamo bene perchè nella scorsa stagione l’abbiamo affrontato 3 volte. Loro sono una squadra fisica, ma noi abbiamo preparato bene la partita e vediamo come andrà domani”.

Arrivate da una sconfitta in campionato..

“Abbiamo lavorato bene negli scorsi giorni, siamo pronte. Le ultime partite in campionato non sono andate bene ma questo non ci ferma. Abbiamo analizzato le partite e ora pensiamo solo al Bayern, c’è il giusto clima. Vedremo domani cosa succederà in campo”.

Per voi c’è una differenza tra serie A e Champions?

“Per noi non c’è una competizione più importante, sappiamo che facendo bene in campionato possiamo qualificarci in Champions. Pensiamo partita dopo partita. Poi avremo la Lazio tra qualche giorno, cerchiamo di dare sempre il 100%”.