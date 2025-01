Calciomercato Juve, Araujo in entrata. Douglas Luiz ultima chance

La Juventus avrebbe trovato in Araujo il primo rinforzo dal calciomercato: a centrocampo proseguono le riflessioni sul futuro di Douglas Luiz

Potrebbe essere Ronald Araujo il primo colpo della difesa della Juventus. Per sopperire alle assenze degli infortunati Bremer e Juan Cabal, oltre che dal partente Danilo, ai margini della squadra, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha fiutato l’affare con il Barcellona. L’operazione sarebbe tutt’altro che una semplice idea, considerando che la trattativa tra club bianconero e blaugrana dovrebbe essere già a buon punto. Infatti, secondo quanto riportato da La Repubblica, sarebbe già stata raggiunta l’intesa sia con il calciatore che fra le società. L’accordo prevedrebbe un prestito con il pagamento dell’ingaggio da parte della Juventus di 3 milioni di euro, ovvero la metà rispetto a quello che percepisce al Barcellona, che dunque verserebbe il resto dell’ingaggio.

Derby della Mole da dentro o fuori per Douglas Luiz

Oltre ai movimenti in entrata, potrebbero esserci anche diverse uscite in casa Juventus che, oltre a Danilo, starebbe riflettendo anche sul futuro di Douglas Luiz. Tra gli acquisti più importanti della campagna rafforzamento estiva, il centrocampista avrebbe sin qui deluso le attese e un eventuale cessione già a gennaio non sarebbe da escludere. Uno strano caso, considerando che, nel derby della Mole, potrebbe partire persino dal 1′ minuto, o quantomeno giocare uno spezzone considerevole di partita. Un aspetto da non trascurare, perché dalle risposte in campo del calciatore potrebbe passare il suo destino alla Juventus, non ancora compromesso seppur fortemente indirizzato. Alla finestra per lui, eventualmente ci sarebbe nuovamente la Premier League, dove conserva diversi estimatori come Manchester United e Nottingham Forest.