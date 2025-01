Verso Juve-Milan, tutti i precedenti tra le due squadre

In vista della sfida contro il Milan la Juve ha pubblicato un approfondimento con i precedenti tra le due squadre

Questo sarà il 180° confronto tra Juventus e Milan nella Serie A a girone unico: i bianconeri conducono il bilancio con 68 successi contro 53 dei rossoneri, completano 58 pareggi.

Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha sia collezionato più pareggi (58) che subito più sconfitte (53) in Serie A; i rossoneri sono anche quelli che sono riusciti a segnare di più contro i bianconeri nella competizione (227 reti).

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di campionato contro il Milan (1V, 2N) e non è mai arrivata a quattro clean sheet di fila contro i rossoneri nella competizione; tuttavia, i bianconeri hanno realizzato due sole reti nelle ultime otto gare contro gli avversari di giornata in Serie A.

Juventus e Milan si affrontano in un girone di ritorno con entrambe le squadre con meno di 35 punti a inizio giornata per la prima volta in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria”. Juve, i precedenti contro il Milan

“Dopo il doppio 0-0 nel 2024, Juventus e Milan potrebbero pareggiare tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio 1972 e novembre 1973 (quattro in quel caso) – le due formazioni, in aggiunta, non hanno mai registrato tre pareggi a reti bianche di fila nella competizione.

Dopo la sfida in Supercoppa Italiana a inizio 2025, Juventus e Milan si affronteranno due volte nell’arco di massimo 15 giorni per la prima volta da febbraio 2002, in quel caso in una doppia sfida di Coppa Italia, in cui i bianconeri vinsero all’andata e pareggiarono al ritorno.

Nelle ultime otto sfide tra Juventus e Milan in campionato solo una volta entrambe le formazioni hanno trovato la via del gol: nell’1-1 del 19 settembre 2021 – sei clean sheet rossoneri e quattro bianconeri nel periodo.

Il Milan è rimasto imbattuto in otto delle ultime 10 gare contro la Juventus in campionato (4V, 4N), dopo che aveva perso tutte le sei precedenti.