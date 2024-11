Tre nuovi colpi e l’obiettivo Champions, i tifosi scelgono l’undici del prossimo anno.

Il sondaggio lanciato dalla nostra redazione ha dato dei risultati a tratti sorprendenti e i nostri lettori hanno scelto la formazione ideale per la prossima stagione

SONDAGGIO

Nella scorsa settimana abbiamo fatto scegliere ai nostri lettori l'undici ideale della prossima stagione bianconera. Tra conferme e nuove soluzioni tattiche, abbiamo proposto il 4-3-1-2 che vorrebbe attuare Allegri e i tifosi bianconeri hanno scelto la formazione tipo della prossima stagione. Di seguito le scelte dei nostri lettori:

DOPO BUFFON

Mattia Perin con il 45% dei voti vince il sondaggio per il vice Buffon, al secondo posto Sirigu con il 41% dei voti. Solo 14% per Federico Marchetti.

TERZINO DESTRO

Stephan Lichtsteiner con il 59% dei voti "mantiene" il suo posto sulla fascia destra, alle sue spalle Vrsaljko ottieni il 24% dei voti e Widmer solo il 17%.

CENTRALE DESTRA

Leonardo Bonucci vince con il 76% dei voti. Numeri schiaccianti per il centrale bianconero, seguito da Rugani che ottiene il 20% dei voti, mentre è decisa la bocciatura per Marquinhos (solo 4%).

CENTRALE SINISTRA

Andrea Barzagli vince uno dei sondaggi più agguerriti con il 53% dei voti. I suoi sfidanti erano Chiellini e Benatia, che finiscono rispettivamente al secondo (26%) e terzo posto (21%).

TERZINO SINISTRO

Plebiscito assoluto per Alex Sandro, che trionfa con il 95% dei voti. L'ex Porto stacca di molto Patrice Evra (4%) e la rivelazione del Bologna Adam Masina, che ottiene solamente l'1% dei voti.

MEDIANO

Claudio Marchisio non viene sostituito dai tifosi bianconeri, che con il 79% dei voti lo vogliono ancora come perno del centrocampo. Tra Kanté e Biglia la spunta il francese con il 12% dei voti, solo 9% per l'argentino della Lazio.

MEZZALA DESTRA

André Gomes batte Khedira ed è il primo "nuovo" nell'undici ideale dei tifosi. Con il 43% dei voti stacca al fotofinish l'ex Real Madrid (41%), mentre per Yaya Toure solo il 16% dei voti.

MEZZALA SINISTRA

Paul Pogba, sempre e ancora Paul Pogba! Risultato schiacciante nonostante la concorrenza di Pastore (2%) e Witsel (1%), per il francese il 97% dei voti e un solo coro: "Non si vende Pogba".

TREQUARTISTA

Isco è il sogno dei tifosi per la trequarti. Con il 57% dei voti il madridista batte Mkhitaryan (23%) e Oscar (20%), i tifosi sono in linea con il pensiero di Allegri.

SECONDA PUNTA

Un altro plebiscito, questo il più netto del sondaggio. Paulo Dybala è il futuro della Juve e stravince con il 98% dei voti, 1% a testa per i due ex Sassuolo Zaza e Berardi.

PRIMA PUNTA

Edinson Cavani è il terzo acquisto dei sogni per i tifosi. Con il 54% dei voti, batte i due bianconeri Morata (35%) e Mandzukic (11%), è il matador l'uomo giusto per puntare alla Champions.